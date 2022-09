ORDINE DEI COMMERCIALISTI SALERNO: IL 15 SETTEMBRE ARRIVA IL BRACCIO DI SAN MATTEO

I commercialisti di Salerno sono pronti a raccogliersi nella propria “casa” attorno alla figura del Santo Patrono ispiratore dei principi fondanti della loro professione: giovedì 15 settembre alle ore 17.30 Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, porterà il Braccio di San Matteo con la sua parola e benedizione presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno in via Roma n. 39.

L’iniziativa che si rinnova nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per i festeggiamenti patronali 2022 è un‘antica tradizione cara ai commercialisti salernitani che rimarca la dedizione al Patrono della città e della loro professione e richiama all’unità della Categoria secondo i valori di giustizia sociale e di esercizio nel rispetto della fede pubblica rappresentata.

“Il solenne passaggio della reliquia di San Matteo con Sua Eccellenza l’Arcivescovo – commenta il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – è un momento di riflessione per tutti noi, al di là delle singole sensibilità e dei carismi, sulla straordinaria figura dell’esattore delle tasse che ha incarnato per primo lo spirito di servizio che contraddistingue l’operato quotidiano del commercialista. Sarà un’occasione profonda per ritrovarci intorno a un riferimento prezioso che ancora oggi, con il suo esempio, ricorda i valori e i principi fondanti della nostra professione. Sono certo che tutti i colleghi non faranno mancare la loro sentita partecipazione all’evento”.