AEROPORTO SALERNO, SI PARTE NEL 2024. ANTONIO ILARDI: “NO COMMENT”

“Nessun commento, parlerò solo al termine della campagna elettorale per evitare che le mie dichiarazioni possano essere oggetto di una strumentalizzazione politica”. Il Presidente Provinciale di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi preferisce il silenzio a nuove polemiche, almeno per il momento, dopo l’annuncio, giunto nella giornata di ieri, da parte dei vertici di Gesac e della Camera di Commercio di Salerno sull’apertura ai voli di linea dell’Aeroporto di Salerno nel 2024. Un silenzio che, dopo le ultime dichiarazioni al vetriolo dello stesso Ilardi, già membro del Cda dell’Aeroporto, ha il sapore dell’ennesima bocciatura ma per conoscere il pensiero del Presidente di Federalberghi Salerno sarà necessario attendere la fine della campagna elettorale per le Politiche del prossimo 25 Settembre.

