PAGANI. ATTILIO TORTORA (FDI): “BUON LAVORO A DE PRISCO, BASTA DIVISIONI E LIVORI”

Abbiamo creduto in un progetto politico, nato intorno all’amica Enza Fezza, che il Popolo di Pagani ha ritenuto, nella sua maggioranza e nella sua assoluta libertà, di non voler sostenere. E’ doveroso, quindi, prendere atto della vittoria dell’avvocato Lello De Prisco al quale, in qualità di commissario cittadino di Fratelli d’Italia, rivolgo le mie congratulazioni ed il mio sincero in bocca al lupo per un lavoro che possa costruire, finalmente, una pace duratura e dare vita ad una dialogo senza livori. Auguri alla mia Pagani.

Lo scrive Attilio Tortora, Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani.