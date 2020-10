PAGANI. LA VITTORIA DI LELLO DE PRISCO, IL CIVICO CHE LO SCORSO ANNO SI DIMISE

Simboli di partito, nella sua coalizione, non ce ne erano. Simpatie, forse, anche tante a dire dai numeri che sono venuti fuori ma Lello De Prisco, nell’arco di un anno, è passato dall’essere un attore secondario della campagna elettorale (2019, ndr) al protagonista indiscusso di una vittoria sulla quale ci sarà tanto da scrivere e da leggere (2020). L’avvocato di Pagani, una storia di appartenenza al centro destra, anni di militanza e di presenza sul territorio, lo scorso anno, quando a vincere fu Gambino (e tutti ricordano come ando’ a finire), ebbe il coraggio di dimettersi, perchè riteneva, dopo la comunicazione della Prefettura, che tutto fosse da rifare. Un gesto isolato ma che tanti apprezzarono e che, ancora oggi, hanno apprezzato, tanto da concedergli una fiducia sostanziosa prima al Primo turno e poi al ballottaggio. Oggi il Sindaco di Pagani è Lello De Prisco, “o uaglion” come tanti lo hanno chiamato in campagna elettorale: classe 1973, aria sempre allegra ed un sogno nel cuore ovvero quello di far tornare grande il Comune di Pagani.

