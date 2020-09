PAGANI, COMUNALI 2020. PROSEGUE L’INSIEME-TOUR DEL CANDIDATO SINDACO ALDO CASCONE

Prosegue senza sosta l’#InsiemeTour con Aldo Cascone, candidato sindaco della città di Pagani.

Il professionista paganese, in questi giorni, sta incontrando le diverse realtà della cittadina dell’agro per un momento di confronto sui programmi e le esigenze della comunità. In compagnia dei candidati al consiglio comunale, il candidato sindaco Aldo Cascone sta parlando con associazioni, professionisti e soprattutto esponenti del commercio cittadino, spiegando loro i punti salienti del programma di governo e dimostrandosi disponibile ad approfondire e implementare l’attenzione verso ogni settore. Dal commercio alle politiche sociali, dalle associazioni al mondo dell’imprenditoria, tanto è l’entusiasmo e la fiducia verso il progetto di Governo di Salute Pubblica che Aldo Cascone Sindaco sta presentando. Non semplici promesse, ma voglia davvero di partire da piccole cose per un miglioramento tangibile della realtà paganese.

Share on: WhatsApp