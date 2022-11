PAGANI. LA GIUNTA DE PRISCO APPROVA L’AGEVOLAZIONE TARI PER FAMIGLIE E COMMERCIANTI

Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze, in sinergia con gli uffici, per allargare a tutta la popolazione l’opportunità di usufruire del bonus delle utenze domestiche, 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗜𝘀𝗲𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬, 𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼, e premiando soprattutto le famiglie in regola con i pagamenti, prevedendo la copertura totale della quarta rata della Tari, a chi abbia pagato almeno le prime tre rate.

𝗦𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗻 𝟯𝟵𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮, che speriamo andranno esauriti con contributi per tutta la popolazione.