PINO BICCHIELLI (NM): “FONDAMENTALE RAFFORZARE ASSOCIAZIONISMO FORZE DELL’ORDINE”

Rafforzare il sistema dell’associazionismo delle Forze dell’Arma per la funzione fondamentale che svolgono per il Paese. È l’impegno dell’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati, che ieri mattina ha partecipato alla consegna della tessera di socio benemerito al Magnifico Rettore dell’università Federico II di Napoli, il dottor Matteo Lorito. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione carabinieri di Salerno di cui l’onorevole Bicchielli è socio. “È per me un onore essere qui questa mattina, da socio dell’associazione nazionale Carabinieri della sezione Salvo D’Acquisto il mio impegno in Parlamento sarà quello di restituire un ruolo centrale al mondo dell’associazionismo che gira attorno alle forze dell’ordine”, ha detto l’onorevole Bicchielli.

