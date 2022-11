VERSO IL CONGRESSO DEL PD CAMPANIA. NICOLA LANDOLFI: “BASTA BILANCINO, SIAMO CHIAMATI AD UNIRE”

Nicola Landolfi, già Segretario Provinciale del Partito Democratico e Presidente dell’Assemblea Regionale del Pd fino alla nomina del Commissario, lancia un messaggio di pace a tutte le correnti del Partito Democratico della Campania. E lo fa, circostanza da non sottovalutare, all’inizio della marcia di avvicinamento verso il Congresso Regionale del Pd, proponendosi anche come una possibile sintesi tra le diverse anime del partito.

“Il prossimo Congresso Regionale del Pd”, scrive Nicola Landolfi, “non va affrontato con il bilancino degli equilibri interni o territoriali. Un partito regionale, dove si è al governo, serve per comunicare i risultati programmatici raggiunti e come pungolo per le cose ancora da fare. Siamo chiamati a una scelta di merito. Per unire.”