PARTE DA BENEVENTO LA STAGIONE DEI CONGRESSI PROVINCIALI DI FRATELLI D’ITALIA

Entra nel vivo, come ampiamente annunciato, la stagione dei congressi per Fratelli d’Italia in Campania: entro la fine dell’anno saranno, infatti, rinnovati tutti gli organi dirigenziali provinciali, con la celebrazione dei congressi sulla base del tesseramento che si è concluso a fine settembre. E, nell’ambito della Campania, la maratona congressuale inizia da Benevento dove, oggi, si celebra l’assemblea provinciale elettiva per individuare il nuovo coordinatore provinciale del Sannio. Dopo Benevento toccherà ad Avellino, Caserta e Salerno mentre solo nel mese di dicembre si terranno i congressi per Napoli Città e Napoli Città Metropolitana.

