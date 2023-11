COMUNALI 2024. CENTRO DESTRA VERSO IL PRIMO CONFRONTO IN PROVINCIA DI SALERNO

Torna a riunirsi, dopo un lunghissimo periodo di assenza, il tavolo delle forze di centro destra della Provincia di Salerno. Summit in programma nel pomeriggio di oggi, lunedi’ 13 Novembre, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia tra i rappresentanti provinciali del partito di Giorgia Meloni, Forza Italia e Lega. Un primo confronto sui prossimi appuntamenti elettorali: sia le Provinciali del prossimo 20 Dicembre ma, soprattutto, le Comunali della prossima primavera quando, tra i centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, andranno al voto Baronissi, Nocera Superiore, Sarno e Capaccio-Paestum. Quattro comuni dove, al momento, il centro destra non governa e dove – tra l’altro – ci sono tre sindaci giunti al capolinea per il vincolo del terzo mandato (Valiante, Cuofano e Canfora).

