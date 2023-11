PROVINCIALI 2023. I PICCOLI PARTITI A CACCIA DELLE FIRME: AZIONE, ITALIA VIVA E ALLEANZA VERDI SINISTRA

E’ una vera e propria caccia alle firme quella scattata, negli ultimi giorni, in Provincia di Salerno, da parte dei responsabili provinciali di Azione, Italia Viva ed Alleanza Verdi Sinistra, tra i consiglieri comunali ed i Sindaci del territorio, per raggiungere quota 96, la fatidica soglia da superare per poter presentare, il prossimo 29 Novembre, a Palazzo Sant’Agostino, la lista per partecipare alle Provinciali del 20 Dicembre.

Tanto Azione quanto Italia Viva non hanno, tra i propri iscritti, i numeri per raggiungere in autonomia le 96 firme: ed allora l’idea di provarci insieme, nonostante, sui livelli nazionali, i due movimenti abbiamo deciso di separarsi dopo l’esperienza federativa delle politiche del 2022.

Alleanza Verdi Sinistra, invece, sta provando a mettere insieme firme e candidati ragionando con il Movimento 5 Stelle che, tra Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno, ha davvero pochissime firme. Insomma, una situazione complicata che non sembra poter portare ad un risultato concreto.