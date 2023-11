AGROPOLI, ATTESA PER IL CONSIGLIO DI STATO TRA COMUNALI E CANDIDATURE PER LE PROVINCIALI

O dentro o fuori, o si rimane all’interno del Comune o si va fuori, con un periodo di commissariamento, fino alle prossime elezioni Comunali. Agropoli tiene il fiato sospeso perchè il 14 Novembre il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi, in maniera definitiva, sulla sospensiva contro il provvedimento del Tar di Salerno che ha stabilito il Commissariamento del Comune con il ritorno al voto, in quattro sezioni, per la fine dell’anno 2023. E dalla decisione del Consiglio di Stato dipendono anche le possibili candidature per le Provinciali del 20 Dicembre, con il Comune di Agropoli che, almeno prima della tempesta giudiziaria che lo ha investito, sembrava pronto ad avere un proprio rappresentante all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

