BENEVENTO. CONGRESSO PROVINCIALE DI FDI: MATERA CONFERMATO COORDINATORE

“Oggi abbiamo aperto il percorso congressuale del PartIto in Campania. Abbiamo iniziato dal Sannio per dare ulteriore importanza alle aree interne sempre trascurate dai precedenti governi nazionali e completamente assenti nell’agenda regionale del Governatore De Luca. Anche qui il Partito è cresciuto esponenzialmente ed era giusto rinnovare democraticamente gli organismi. Al Senatore Matera è stato riconosciuto un grande lavoro svolto in questi anni tanto da essere candidato unitario alla Presidenza Provinciale.Gli iscritti voteranno comunque per eleggere i 9 dirigenti provinciali a testimonianza che da noi gli iscritti sono veri e contano nelle scelte di autodeterminazione della classe dirigente. Siamo onorati che il dibattito abbia visto la Partecipazione del Sindaco e del Presidente della Provincia di Benevento, del Magnifico Rettore dell’Universita’ del Sannio, di tanti Amministratori locali, della società civile e del terzo settore. Desidero ringraziare il Senatore Melchiorre che ha accudito quale delegato nazionale tutta la fase procedurale. L’Amico Filippo è stato impeccabile forte della sua lunga esperienza e militanza politica sempre a destra. Desidero ringraziare l’On. Imma Vietri, la Sen. Annamaria Fallucchi che insieme a me hanno coadiuvato le operazioni di dibattito e scrutinio. Unitamente ai dirigenti di Benevento desidero ringraziare il Commissario Provinciale di Salerno, Alberico Gambino, è il vice Commissario Regionale Giuseppe Fabbricatore che non hanno fatto mancare la loro partecipazione ai lavori del mattino. Al Senatore Matera e al nuovo esecutivo provinciale che saranno proclamati questa sera vanno i miei complimenti e il mio augurio di buon lavoro.

Fratelli d’Italia è un partito vero che fa congressi veri, con la capacità di parlare ai territori vuole portare il buongoverno di Giorgia Meloni anche in Regione Campania.”

Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone, intervenendo all’assemblea degli iscritti di Benevento.

