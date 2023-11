FORZA ITALIA NELL’AGRO A TRAZIONE FEMMINILE: LE DONNE AZZURRE TRA PROVINCIALI E REGIONALI

Si tinge di rosa l’azzurro di Forza Italia nell’Agro dove il partito guidato da Antonio Tajani, in questo momento, ha tante donne sulle quali puntare, sia per le prossime elezioni provinciali che per le Regionali in Campania. Partendo dalle Provinciali, da Scafati, arriva la conferma della candidatura di Teresa Formisano, già in campo alle ultime politiche con una candidatura di servizio all’interno della lista proporzionale alla Camera dei Deputati. Sempre per le Provinciali, da Castel San Giorgio, dovrebbe arrivare la candidatura di Gilda Tranzillo che, nello scorso mese di settembre, ha aderito ufficialmente a Forza Italia. E per le Regionali ?

L’adesione del sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo a Forza Italia guarda anche verso Napoli, verso il Consiglio Regionale perchè sono chiare le ambizioni del primo cittadino del centro dell’Agro.

E, sempre in vista delle Regionali, da Castel San Giorgio, rimbalza un’altra voce di una possibile candidatura per Forza Italia: si tratta del Vice Sindaco Giustina Galluzzo. Insomma, Forza Italia nell’Agro pare davvero essere un partito a trazione femminile.