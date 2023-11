SAN CIPRIANO PICENTINO. IL 14 NOVEMBRE IN CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO CONSOLIDATO

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino: il Presidente del Consiglio Attilio Naddeo ha convocato, per le 16:00 del 14 Novembre, l’assise cittadina del centro dei Picentini per la discussione e l’approvazione del Bilancio Consolidato 2022. Per l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Sonia Alfano si tratta di un ulteriore passo in avanti verso un risanamento complessivo delle casse del Comune, un lavoro che il primo cittadino ha iniziato sin dai primi giorni del suo mandato, partito nel Giugno del 2019.

Share on: WhatsApp