SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE E L’ASSESSORE ZUOTTOLO IN VISITA ALL’ISTITUTO REA

Ad una settimana dall’inaugurazione del primo istituto superiore nel Comune di San Valentino, questa mattina, il Sindaco Michele Strianese insieme all’Assessore alla Scuola Raffaella Zuottolo hanno effettuato una visita all’interno delle nuove aule, incontrando corpo docente e studenti.

“Proseguono le attivita’ didattiche presso la succursale dell’ Istituto Superiore “Domenico Rea” di San Valentino Torio. Siamo felici” scrive il Sindaco Strianese ” che i ragazzi si trovino bene, ed anche tutto il personale docente e non docente. Questa mattina abbiamo fatto una visita per vedere se era tutto ok….!!! Sempre presenti per la comunita’. Orgoglio…!!! Avanti per San Valentino….!! Ai ragazzi proponiamo di iscriversi ai corsi per ALBERGHIERO ed anche TECNICO AGRARIO che sono una importante opportunita’ per il paese ed il territorio.”