PARTE L’ULTIMA SETTIMANA DI CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI 2021

Il voto ad Ottobre per le amministrative: anche questa è una novità, ai tempi dell’emergenza sanitaria, ma, a differenza di quella per le Regionali del 2020, la campagna elettorale per le Comunali 2021, iniziata nel cuore dell’estate e prossima alla conclusione in un caldissimo inizio d’autunno, sarà un test importante per verificare quanto i cittadini siano ancora vicini al mondo della politica. Primo nemico di tutti i partiti l’astensione, anche se con le amministrative la presenza di numerosi candidati in campo imprime piu’ forza alla partecipazione al voto. Poi, dopo la nascita del Governo Draghi, la prima verifica dello stato di salute dei partiti, soprattutto di quelli che fanno parte della attuale maggioranza: dalla Lega al Movimento 5 Stelle, per finire al Partito Democratico ed anche a Fratelli d’Italia.

