DA MARTEDI’ 28 SETTEMBRE AL VIA GLI ECO-INCENTIVI PER L’ACQUISTO DELLE AUTO USATE

Dopo le auto nuove, scattano anche gli eco-incentivi per le vetture usate. A partire dalle 10 di martedì prossimo, 28 settembre, i concessionari potranno accedere alla piattaforma internet ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli usati di categoria M-1 (in pratica autovetture) a basse emissioni.

Ci sono a disposizione 40 milioni stanziati dal decreto sostegni-bis, per contributi che possono arrivare fino a 2mila euro vincolati alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria, intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente e immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o anche dopo, purché arrivi a compiere 10 anni entro il prossimo 31 dicembre.