SAPRI. LA STATUA DELLA SPIGOLATRICE E LE POLEMICHE PER LE FORME TROPPO ECCESSIVE

Fosse stata inaugurata con meno clamore, forse, ci sarebbe stata una reazione anche meno veemente. Ed, invece, l’amministrazione comunale di Sapri che, per l’occasione ha avuto anche la presenza dell’ex Premier Giuseppe Conte, in queste ore si ritrova sommersa dalle critiche per le forme troppo accentuate della Spigolatrice, la figura storica simbolo del centro della Provincia di Salerno.

Tra le prime ad intervenire l’ex senatrice Manuela Repetti: “L’inaugurazione della statua della Spigolatrice di Sapri. Siamo nel 2021… vi pare normale raffigurarla così?? E il maschilismo sarebbe superato???Sono esterrefatta…così come mi sembrano persino imbarazzati gli ospiti..almeno spero. La spigolatrice (lavoratrice dei campi) di Sarpi nasce da una poesia di Mercantini ispirata dalla tentata rivoluzione antiborbonica.Secondo voi questa statua raffigurerebbe una lavoratrice dei campi?”