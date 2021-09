TERREMOTO IN ARRIVO IN CONSIGLIO REGIONALE: C’E’ GIA’ UN CONSIGLIERE PRONTO A CAMBIARE CASACCA

Chi è quel consigliere regionale, eletto in Provincia di Salerno alle ultime Regionali del 2020, pronto a cambiare casacca ed a lasciare il suo partito per aderire ad un nuovo movimento ? Oramai, da qualche giorno, la notizia circola con insistenza negli ambienti politici sia provinciali che regionali: pare che l’adesione, destinata a creare un piccolo terremoto politico in Consiglio Regionale, possa avvenire solo all’indomani delle elezioni amministrative e che sia anche finalizzata ad una futura partecipazione alle prossime elezioni politiche. Perchè attendere ? Semplice il nuovo partito del consigliere regionale in questione gli avrebbe chiesto un gesto di fedeltà: mostrare, con chiarezza, la propria volontà con il sostegno a due determinati candidati, sui quali trasferire buona parte delle proprie preferenze.

La notizia, dunque, è pronta a ricevere la ufficializzazione: ancora qualche settimana per sapere di chi si tratta.