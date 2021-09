SALERNO. ANTONIO ILARDI: “PROFONDA SODDISFAZIONE PER PARTECIPAZIONE COMUNE A TTG RIMINI”

“Esprimo *profonda soddisfazione per la decisione del Comune di Salerno di aderire all’edizione 2021 del TTG di Rimini* con la realizzazione di un proprio stand che darà risalto e visibilità alla nostra città e alle sue attrazioni storiche e contemporanee”.

A dichiararlo è Antonio Ilardi, Presidente della società proprietaria dell’Hotel Polo Nautico e candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista “Popolari e Moderati” a sostegno del Sindaco Vincenzo Napoli.

“Tale scelta – prosegue Ilardi – è maturata nell’ambito del confronto avviato in piena pandemia tra gli alberghi salernitani ed il Sindaco Vincenzo Napoli, cui va il mio plauso per la sensibilità e l’impegno dimostrati. *Questa manifestazione rappresenterà la prima vetrina internazionale della città dopo la fase acuta dell’epidemia* e consentirà di conseguire un incremento dei flussi turistici verso il nostro comune, in modo da creare sviluppo ed ulteriore lavoro. Occorre ora proseguire in questo cammino – conclude Ilardi – consolidando, come ho proposto nei miei 10 punti per il Turismo, la presenza del Comune capoluogo nelle principali Fiere Internazionali del Turismo”.

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Si terrà alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 Ottobre 2021. Richiama in tre giorni migliaia di operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.