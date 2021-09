FISCIANO. NICOLA RUGGIERO: “CON IL NUOVO PIANO ASI DALLA PARTE DELLE IMPRESE”

Tra i diversi obiettivi raggiunti nel corso degli ultimi 5 anni dall’amministrazione comunale di Fisciano c’è anche l’aggiornamento del Piano Asi. E ne è, particolarmente, orgoglioso l’assessore comunale al Commercio Nicola Ruggiero, oggi candidato con la lista Insieme per Fisciano, a sostegno della candidatura di Vincenzo Sessa.

“Grazie alla grande sensibilità del Sindaco Vincenzo Sessa e di tutta la Giunta per il tema dell’economia locale”, sottolinea Nicola Ruggiero, “nel corso degli ultimi 5 anni siamo riusciti ad approvare l’aggiornamento del Piano Asi che non solo ci ha consentito di realizzare una nuova cartografia delle aree industriali presenti sul territorio, ma ha reso sempre piu’ agevole, per un imprenditore, realizzare un investimento sul nostro territorio. Un investimento che, è bene ricordarlo, significa crescita, ricchezza e nuovi posti di lavoro.”.

C’è, poi, il tema della sicurezza: “Anche su questo aspetto”, continua Ruggiero, “siamo stati particolarmente attenti alle esigenze degli imprenditori, realizzando, grazie ai fondi messi a disposizione dal Consorzio Asi, un nuovo sistema di video sorveglianza, che oggi rappresenta il migliore metodo per un controllo capillare del territorio”.