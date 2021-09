SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “DE LUCA BOCCIA NAPOLI ? SEGNALE DI MALA GESTIO”

‘Dalle ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca apprendiamo una netta bocciatura della squadra Napoli. Sono affermazioni gravi in piena campagna elettorale’. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’

‘Sono gravi per due ordini di motivi: il primo perché certificano la mala gestio di quella che è stata la peggiore amministrazione di sempre, così come diciamo da tempo; la seconda: De Luca deve dire chi è che ha amministrato male. Per noi tutti, ma la città ha il diritto di sapere chi è stato bocciato dal suo stesso padrino politico. Non è così che si gestisce una campagna elettorale, non è così che ci si ripropone alla guida di Salerno’, continua Cammarota.

‘De Luca ha gettato la maschera, dimostrando che alla guida della città c’ è un sindaco che non ha piena autonomia e che occupa solo una sedia vuota’, conclude Cammarota.