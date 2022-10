PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: LA SETTIMANA PROSSIMA LA RESA DEI CONTI INTERNA

E’ in programma per il prossimo fine settimana la riunione del Direttivo Nazionale del Partito Socialista Italiano, ancora guidato, oggi, dal Segretario Nazionale Enzo Maraio, convocato per analizzare l’esito del voto delle politiche e, soprattutto, per stabilire il percorso politico del PSI, dopo il flop delle Politiche dello scorso 25 Settembre. Il Psi, infatti, nel prossimo Parlamento che si insedierà il 13 Settembre per la prima volta nel corso della storia non avrà nessun rappresentante: lo storico simbolo del Garofano rimarrà, salvo cambi di casacca, fuori dalla Camera e del Senato. Alcune valutazioni che i dirigenti nazionali hanno già iniziato a fare e che, sicuramente, saranno poste al segretario uscente Enzo Maraio.

