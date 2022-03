PD AVELLINO. VERSO IL CONGRESSO DEL 18 MARZO CON CANDIDATO UNICO NELLO PIZZA

Sarà Nello Pizza il candidato unico per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Avellino per il congresso convocato per il prossimo 18 Marzo. Dopo un lungo periodo di commissariamento ed al termine di un duro confronto interno – con tanto di espulsioni dal Partito Democratico – adesso si va verso una normalizzazione anche per il PD di Avellino con la carica di Segretario che sarà affidata a Nello Pizza e quella di Presidente Provinciale del Partito a Gerardo Capodilupo, uomo molto vicino a Umberto Del Basso De Caro. Alla fine, dunque, è stata raggiunta una soluzione mediata, con un ruolo molto importante svolto anche dai vertici nazionali del Pd che hanno lavorato per scongiurare una ulteriore spaccatura all’interno del Pd della Provincia di Avellino. E, subito dopo il Congresso, con la nomina della Direzione Provinciale, inizierà la marcia di avvicinamento alle elezioni politiche del 2023.

Share on: WhatsApp