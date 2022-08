PD, TORNA DE LUCA E SI PARTE CON LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE POLITICHE

Chiuso un breve periodo di vacanza per il capolista del Partito Democratico Piero De Luca, prima del tour per la campagna elettorale, da oggi entra nel vivo anche l’attività di propaganda del Pd della Provincia di Salerno, fermo in attesa del rientro dell’attuale Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Da oggi, dunque, al via il calendario delle iniziative pubbliche che porteranno Piero De Luca in giro per tutta la Provincia di Salerno, accanto ai candidati ed alle candidate nei Collegi Uninominali: Fulvio Bonavitacola, Luca Cascone, Anna Petrone e Paola Lanzara. Nessuna presenza, in Provincia di Salerno, dei big nazionali del Partito Democratico mentre è probabile che il Segretario Nazionale Enrico Letta possa tenere un breve tour tra le Province di Napoli e di Caserta.

