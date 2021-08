PELLEZZANO. COMPLETATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DI COLOGNA

“Ancora una volta – ha sottolineato il Primo Cittadino – questa Amministrazione ha messo in campo azioni volte al recupero e alla messa in sicurezza di aree danneggiate da eventi atmosferici di portata eccezionale, che hanno causato pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, tali da rendere inevitabile un intervento di ripristino dello stato dei luogo. Mi preme ringraziare il direttore dei lavori Ing. Francesco Solimene, che insieme al progettista Ing. Christian Di Rosario, al coordinatore della sicurezza arch. Davide Guariglia e al responsabile unico del procedimento arch. Alfonso Landi, sono riusciti, in poco tempo, a realizzare un’opera di messa in sicurezza di straordinaria importanza per il territorio e per la tutela della cittadinanza”.