PELLEZZANO. CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Si ricorda alla Cittadinanza che è in corso la distribuzione dei kit di raccolta differenziata secondo il calendario originariamente stabilito e sospeso a causa delle allerte meteo di colore arancione.

OGGI MARTEDI 22 la distribuzione avverrà in modalità drive-through presso il parcheggio in via WENNER nella zona commerciale del comune di PELLEZZANO grazie alla postazione allestita dalla Protezione Civile S.Maria delle Grazie e dalla Pellezzano Servizi. POTRANNO ACCEDERE ANCHE I CITTADINI CHE NON HANNO POTUTO RITIRARE IL KIT NELLA PROPRIA FRAZIONE.