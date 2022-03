PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “LABORATORI COLLETTIVI, OCCASIONE POST PANDEMIA”

“E’ stato per me un onore presenziare alla conferenza odierna – sottolinea il Sindaco di Pellezzano Morra – I laboratori collettivi, oggetto della conferenza, si sono svolti il 24 e 25 marzo presso il Centro Sociale di Pastena con l’attivazione di cinque Tavoli Tematici per affrontare, attraverso il dialogo, la concertazione e la programmazione partecipata, le sfide al cambiamento che la pandemia ha rilanciato, e offrire soluzioni concrete e integrate ai bisogni della persone”.