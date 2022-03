STEFANO CALDORO AD AVELLINO PER FORZA ITALIA ED INTANTO PENSA ALLE POLITICHE 2023

Oggi Stefano Caldoro, ex Presidente della Regione Campania, dal 2015 capo dell’opposizione di centro destra in Consiglio Regionale, sarà ad Avellino, insieme ad altri rappresentanti di Forza Italia e della Lega, per lanciare un nuovo progetto di centro destra, mettendosi a disposizione di un territorio nel quale i partiti della coalizione, nelle ultime esperienze elettorali, hanno avuto difficoltà a dialogare. Caldoro prova a fare il federatore del centro destra in tutta la Campania ? Forse, nel frattempo ha già avviato una sua personale campagna elettorale per le Politiche 2023 che, con molta probabilità, lo vedrà in campo come candidato di Forza Italia al Senato nel Collegio Proporzionale che coinvolge anche le Province di Avellino e di Benevento.

Share on: WhatsApp