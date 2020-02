PELLEZZANO. TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE EDIZIONE 2020

Tutto pronto per il Carnevale 2020 a Pellezzano (SA). Sfilate di carri, maschere, coriandoli, suoni colori caratterizzerano l’edizione del Carnevale di quest’anno che a Pellezzano rappresenta molto più di una festa. Un evento atteso che porta con sè tradizioni, storia e cultura

locali.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco dott. Francesco Morra, attraverso il contributo del consigliere di maggioranza Marco Rago, delegato all’organizzazione della manifestazione

folkloristica, in collaborazione con la Pro Loco di Pellezzano e le Associazioni del territorio, ha lavorato alla realizzazione del programma del Carnevale 2020, con l’intento di offrire al territorio una vetrina ancora più visibile dei principali momenti culturali che formano l’identità di questo popolo.

“Anche quest’anno – sottolinea il Primo Cittadino – Pellezzano risponde presente all’organizzazione degli eventi del Carnevale, che per il nostro territorio costituiscono un importante momento di aggregazione sociale, rappresentativi della nostra cultura e della nostra identità. Ringrazio, sin da ora, il consigliere Marco Rago, la Pro Loco e tutte le

Associazioni territoriali, che stanno lavorando duramente per la buona riuscita di tutti gli show in programma”.

Il calendario, ricco di appuntamenti, parte da sabato 15 febbraio con il “Benvenuto Carnevale”, uno spettacolo che si terrà a partire dalle ore 18.00 presso il centro Polifunzionale “Cartarte” in via Eroi di Nassirya alla frazione Coperchia con la presentazione de “La Maschere delle Frazioni”; a seguire ci sarà il Musical dal titolo “Il Re Leone” diretto dal Balletto Arte Nikè. La giornata si concluderà con il Party di Carnevale, un momento ludico che vedrà anche un ricco buffet allestito

con tante golosità per grandi e piccini.

– Domenica 16 Febbraio, a partire dalle ore 12.00 in Piazza di Vittorio

a Pellezzano ci sarà l’esibizione intitolata “Kung Fu Panda” a cura

dell’Associazione “Insieme Per…..”. A seguire, alle ore 15.00, da via

ferrovia alla frazione Coperchia ci sarà la classica “Passeggiata in

Maschera”, con la sfilata di carri allegorici che avranno come temi: “Il

Re Leone” – “Kung Fu Panda” – “I Griffin” – “Goldrake” – “Pinocchio e il

Paese dei Balocchi”. Alla sfilata parteciperanno i gruppi Folk de “O

Ndreccio” e “Ballando per le Strade”.

Il Carnevale continua Giovedì 20 Febbraio presso il centro

polifunzionale “Cartarte”, dove alle ore 17.30 verrà premiata la

Mascherina più bella, concorso a cura dell’Associazione “Teatro e Vita –

Giuseppe Gioia”.

I festeggiamenti culmineranno il giorno di Carnevale, martedì 25

febbraio ,a partire dalle ore 10.00 in Piazza Pastore Capriglia con lo

show “O martedì Muzzillo” a cura dell’Associazione “Madre M. Pia Notari”.