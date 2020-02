REGIONALI 2020. DE LUCA SPEGNE POLEMICHE NEL PD: “LISTE D’INTESA CON ZINGARETTI”

Dopo il no del Movimento 5 Stelle ad una intesa con il Pd sul nome di De Luca per le prossime elezioni regionali, il Governatore della Campania, con una breve ma chiara dichiarazione, ha voluto spegnere, sul nascere, le polemiche interne al Partito Democratico per la composizione delle liste.

“Stiamo andando avanti, sto lavorando a mettere in piedi le liste d’intesa con il segretario del Pd Zingaretti. Ho detto ai miei collaboratori di tapparsi le orecchie e di continuare a lavorare tranquilli. I cittadini ragionano con la loro testa e io sono al lavoro senza nessun dubbio.”