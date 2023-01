PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA C’E’ IL NOME DI LEO BOREA IN QUOTA FDI

Leo Borea, già Senatore nella 14esima Legislatura con il CCD di Pierferdinando Casini, è il nome sul quale puntano i vertici regionali di Fratelli d’Italia per l’elezione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Borea, una esperienza anche con Forza Italia, fino al sostegno al partito di Giorgia Meloni nel corso dell’ultima campagna elettorale, avvocato con una lunga esperienza, potrebbe rientrare nel novero dei nomi espressione della maggioranza di governo, in vista delle elezioni in programma per il prossimo 17 Gennaio.

Nel corso degli ultimi anno Leo Borea è stato anche autore di un libro LA GIUSTIZIA IN ITALIA, SEGRETI, DELITTI, MISTERI, all’interno del quale raccoglie alcune delle piu’ importanti vicende giudiziarie degli ultimi anni: dal processo Moro ai diversi procedimenti che hanno coinvolto Silvio Berlusconi.