SCAFATI. SALVATI SEMPRE PIU’ IN BILICO, ANCHE SANTOCCHIO ABBANDONA IL SINDACO

A Scafati si avverte sempre di piu’ l’odore di elezioni anticipate per le Comunali: la crisi che ha colpito il Sindaco Cristoforo Salvati sembra essere giunta al capolinea, anche dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio che ha rifiutato l’incarico di coordinare la nascita di una nuova giunta comunale.

“Ribadisco che ho rinunciato all’incarico, conferitomi dal Sindaco per ricostituire la maggioranza tenuto conto degli impegni assunti già dal Sindaco . Quindi come potevo essere incapace di trovare l’accordo se ho rinunciato all’incarico?”. E’ quanto scrive lo stesso Santocchio, per chiarire la sua posizione dopo gli articoli comparsi questa mattina, su diversi quotidiani, proprio per la questione della crisi politica al Comune di Scafati.

A questo punto pare sempre piu’ probabile l’ipotesi delle dimissioni dello stesso Salvati dalla carica di Sindaco che aprirebbero la strada per le elezioni anticipate alla primavera del 2023.