PIERO DE LUCA (PD): “BENE CONTROLLI DELL’ESERCITO SUL TERRITORIO PER COVID 19”

“Trovo assolutamente necessario estendere a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione attuate in alcune Regioni, quali l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. E considero indispensabile aumentare i controlli per limitare l’espansione della nuova ondata di Coronavirus”.

Così in una nota l’on. Piero De Luca.

“La curva del contagio è in pericolosa risalita e non possiamo permetterci ulteriori lockdown che inciderebbero negativamente sull’economia e sulla tenuta sociale del nostro Paese. Il rigoroso rispetto delle regole di base in modo uniforme in tutto il Paese è dunque quantomai necessario in questo momento in cui, tra l’altro, sono riprese tutte le attività, comprese quelle scolastiche. E in tale contesto, è importante anche il segnale fornito nelle scorse ore dalla circolare emanata dal Ministero dell’Interno. Un impegno rafforzato degli uomini delle forze dell’ordine e dell’esercito appare, infatti, assolutamente indispensabile per dare supporto agli agenti di polizia locale nel controllo del territorio da comportamenti irregolari.

Siamo in un momento davvero delicato e – conclude Piero De Luca – non bisogna abbassare la guardia ma essere responsabili e scrupolosi nel rispetto delle regole”.