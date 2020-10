FORZA ITALIA. L’APPELLO DI ENZO FASANO: “UNITA’ PER CHIUDERE UNA STAGIONE NEFASTA PER L’ITALIA”

«Esprimo soddisfazione e condivisione per la presenza di tutti e tre i leader del centrodestra a Catania. Non tanto e non soltanto per solidarietà al leader della Lega Salvini ma soprattutto per ribadire che il centrodestra ha nel Dna un’altra idea di giustizia e di libertà». Lo afferma il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano. «Il nostro popolo variamente inteso è spesso più avanti dei dirigenti dei nostri movimenti. Ci vuole uniti – conclude Fasano – per vincere le elezioni e chiudere una stagione nefasta per l’Italia e per gli italiani. Basta divisioni e avanti con la sintesi delle nostre proposte».

