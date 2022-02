Politica in lutto, in tutta la Provincia di Salerno, per la scomparsa, avvenuta nella giornata di oggi, di Raffaele Ferraioli, già Sindaco di Furore e Presidente della Comunità Montana della Costiera Amalfitana. Ferraioli, 80 anni, è stato uno dei personaggi politici piu’ in vista negli anni 90 e nel primo decennio del 2000, grazie ad una serie di iniziative per valorizzare l’intero territorio della Costa d’Amalfi.

