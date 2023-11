PONTECAGNANO FAIANO, ALLARME SICUREZZA: FURTO NELL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIERE BISOGNO

“Basta chiacchiere, c’è bisogno di gesti concreti”. Rabbia mista a desolazione nelle parole del Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno, capo dell’opposizione, titolare di una nota attività commerciale della zona dove, questa notte, ignoti hanno messo a segno un furto. Il messaggio di Bisogno, ovviamente, è rivolto anche a chi, oggi, si trova alla guida della città di Pontecagnano Faiano.

“Cominci la giornata ancora stanco del giorno prima per quanto è diventato difficile il lavoro” scrive Bisogno, “e mentre cerchi di darti delle motivazioni per affrontarla ti avvisano che in azienda questa notte ci sono stati i ladri e come da me in queste ultime settimane,in tante attività della città! Ringrazio il pronto intervento delle forze dell’ordine che continuano a fare un lavoro straordinario ! Ci sarebbe bisogno ( necessità ) ormai non solo a chiacchiere di una Città Sicura davvero!!!”