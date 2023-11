PARCO NAZIONALE DEL CILENTO. ELETTI I COMPONENTI DEL DIRETTIVO: ECCO I NOMI

Sono stati eletti, questa mattina, i quattro componenti elettivi del Direttivo del Parco Nazionale del Cilento. Al termine delle votazioni, che hanno coinvolto diverse amministrazioni comunali del territorio, sono stati eletti Carmelo Stanziola, il quale andrà a ricoprire il ruolo di Vice Presidente.

Del Direttivo fanno parte anche i sindaco Cairone (Trentinara) e D’Amato (Petina), come anche il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Bellomo, espressione del territorio di Atena Lucana. Resta fuori dal direttivo, almeno per il momento, Forza Italia, nonostante il Ministro dell’Ambiente sia espressione del partito degli azzurri. Pare, in ogni caso, che l’elezione odierna possa avere anche un prosieguo dinanzi al Tar di Salerno, anche per violazione delle norme sulla parità di genere.