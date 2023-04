PONTECAGNANO FAIANO. GIOVANNI TOTI CON GIUSEPPE BISOGNO VERSO LE COMUNALI 2023

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, a Pontecagnano Faiano, per sostenere la candidatura alla carica di Sindaco di Giuseppe Bisogno. Nella serata di ieri un incontro, all’interno del Comitato Elettorale di Bisogno, con il leader di Noi Moderati, accompagnato dal parlamentare salernitano Pino Bicchielli.

Ho avuto modo di raccontargli le grandi potenzialità della nostra bella città e tutti i progetti che abbiamo in mente per il futuro di Pontecagnano Faiano. Il rapporto con il governo centrale e la creazione di una filiera istituzionale vera rappresenterà la cifra stilistica della nostra azione di governo. Un ringraziamento particolare anche all’onorevole Ilaria Cavo e all’onorevole Pino Bicchielli per l’impegno e il sostegno dimostrato.”