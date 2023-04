EUROPEE 2024. DENIS NESCI (FDI) PARTE DAL CILENTO CON LA SUA CAMPAGNA DI ASCOLTO

Ad un anno dall’appuntamento con le prossime elezioni Europee, anche gli europarlamentari in carica iniziano a muoversi sui territori per una campagna elettorale che, sin da oggi, assume il sapore di un primo giudizio sull’operato del Governo Meloni. E dal Cilento, da Castellabate, inizia il tour di Denis Nesci, europarlamentare di Fratelli d’Italia, calabrese di origine, che insieme ad alcuni amministratori locali, tra cui il Responsabile Enti Locali Cilento Marciano e l’ex Sindaco Luisa Maiuri, ha incontrato gli elettori del territorio per illustrare le enormi opportunità fornite dai Fondi Europei. Nesci, nel 2019, è stato l’unico europarlamentare eletto nella lista di Fratelli d’Italia nel Collegio Sud Italia: le prospettive per il 2024, stando almeno ai sondaggi, sono completamente diverse.

