PONTECAGNANO FAIANO. LA MAGGIORANZA METTE SOTTO ACCUSA LANZARA: MANCA COLLEGIALITA’

Con una lettera molto chiara, dalla quale traspare anche la delusione per alcune scelte adottate in passato, a cominciare dal tema dei rifiuti, i 5 Capigruppo della maggioranza che ha consentito al sindaco di Pontecagnano Faiano Lanzara di vincere le elezioni, chiedono un cambio di rotta all’attuale primo cittadino.

Un primo segnale di crisi all’interno della maggioranza dove, anche se non citata nella missiva, è iniziata anche la discussione in merito alle prossime elezioni provinciali di Marzo 2021, per le quali il Sindaco Lanzara avrebbe già deciso di candidarsi, convinto di poter contare sul sostegno di buona parte della maggioranza.

I Gruppi Politici, pero’, hanno chiesto un tavolo di confronto con tutti i partiti di maggioranza ed i segretari locali dei partiti per modificare il metodo di lavoro fin qui portato avanti. Ed, a questo punto, non è escluso che si possa anche procedere alla richiesta di una modifica degli attuali assetti all’interno della Giunta.