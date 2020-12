DA DOMANI IN PROVINCIA DI SALERNO POCO PIU’ DI 4.000 VACCINI DISPONIBILI

Domattina, entro le ore 7.00, saranno consegnate le prime dosi di vaccino anti-covid nei 4 ospedali individuati come Hub Asl Salerno: Nocera Inferiore, Polla, Vallo e Battipaglia.

Questa prima consegna consiste in 975 dosi di vaccino per ognuno dei quattro ospedali, per un totale di 3.900 fiale assegnate per il momento all’intera Asl Salerno.

Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei giorni successivi.

Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub intensive, rianimazioni, infettivi, ecc.), e si proseguirà, successivamente, con gli sopiti e gli operatori delle Residenze Sanitarie Assistite.

Dopo 21 giorni dalla vaccinazione è prevista la secondo dose di richiamo, per cui gli operatori verranno richiamati. Dopo 7/10 giorni dalla somministrazione di questa seconda dose il lavoratore si potrà considerare immunizzato.