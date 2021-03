PONTECAGNANO FAIANO. MAZZA CONTRO LANZARA: “SCOMPARE ANCHE IL CINEMA NUOVO. E LE SUE PROMESSE?”

Da chi, in campagna elettorale, prometteva mari e monti pur di acquisire e rilanciare, con la nuova pianificazione urbanistica, l’area e farne un grande polo culturale, ci saremmo aspettati un impegno forte e preciso.

Nessun progetto di recupero, nessuna proposta di valorizzazione da parte di chi, in passato, tanto sembrava spendersi per la causa.

Per qualcuno era solo pubblicità. Solo strumentalizzazione. Solo teatrini (con il sindaco Lanzara seduto in prima fila a distribuire pop-corn). Solo speculazione politica. Solo foto. Solo slogan. Nulla più.

Al contrario dei tanti che, nel comitato, nei partiti e altrove, a quella battaglia e a quel posto così affascinante ed emozionante ci credevano e tenevano per davvero. Come tuttora.

Perché chi la amministra non è in grado e non ha voglia di indicarla né di programmarla e, ancor meno, di condividerla.