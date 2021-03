CONTE E GRILLO ORGANIZZANO IL NUOVO M5S: CONTRIBUTO MENSILE DA 3.000 EURO PER I PARLAMENTARI

Prima di mettere in campo il nuovo simbolo (con la dicitura Italia 2050), la nuova struttura organizzativa (con la nomina di Coordinatori Regionali e Provinciali) e la nuova piattaforma on line (da sostituire a quella Rousseau), Giuseppe Conte e Beppe Grillo stanno avviando una mini raccolta fondi, a cominciare dai parlamentari che sono ancora nel M5S, ai quali verrà richiesto un contributo mensile da 3.000 euro per le spese di organizzazione del nuovo Partito. All’orizzonte c’è anche il divorzio dalla Casaleggio Associati: una separazione che non sarà consensuale e che, proprio per questa ragione, richiede una certa liquidità immediata per accontentare le richieste economiche di Casaleggio Jr. Poi si passerà alle questioni politiche che, in questo momento, riguardano essenzialmente le alleanze per le prossime elezioni comunali: dai primi passi di Enrico Letta pare che la musica sia cambiata e che il Pd voglia tornare a fare il Pd.

agendapolitica@libero.it