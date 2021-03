PELLEZZANO. APPROVATO PATROCINIO MORALE PER RACCOLTA FONDI AI PIU’ BISOGNOSI

“Il Patrocinio – ha sottolineato il Sindaco, dott. Francesco Morra – è un importante riconoscimento simbolico, mediante il quale l’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento ed adesione ad una iniziativa di carattere culturale, educativa, sociale, economica, sportiva, turistica, ambientale, ritenuta meritevole, per le sue caratteristiche e finalità, di essere qualificata fra quelle rilevanti per l’immagine del Comune e per la crescita ed il benessere della Comunità locale”

“Noi per un sorriso speciale – Valle dell’Irno” – continua il Primo Cittadino – è sicuramente una di quelle iniziative meritevoli di ottenere il patrocinio morale del Comune in merito alla campagna nazionale “Sporcatevi le mani” per la raccolta fondi a favore de “I bambini delle fate”, per sostenere progetti per l’inclusione sociale destinati ai bambini e ragazzi con disabilità e con bisogni complessi Tale iniziativa è sicuramente di particolare e apprezzabile rilievo culturale, educativo e sociale. Ringrazio la Responsabile del Progetto Giusy Nozzolino e la Responsabile per la Valle dell’Irno Anna Murino”.