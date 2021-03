“ Ho manifestato pieno sostegno ai lavoratori- ha detto Visconti- per una situazione inaccettabile che va assolutamente scongiurata.

40 famiglie sono sul lastrico, senza certezze e speranze per il futuro. Auspico che nei prossimi giorni, sia istituito il tavolo di confronto ministeriale per discutere della delicata situazione in modo da dare risposte concrete ai lavoratori ed alle loro famiglie.