PONTECAGNANO FAIANO. SIGLATO ACCORDO PER IL FUTURO DELLA SPINETA SRL

Firmato l’accordo fra il Comune di Pontecagnano Faiano , la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino e la Spineta S.r.l. Oggetto della stipula l’attuazione di un

intervento di sostituzione edilizia nell’area privata di Via Giacomo Budetti .

Secondo la convenzione, la società in questione sarà obbligata a non demolire una porzione dell’opificio, per una superficie pari a circa 3.000,00 mq, presto destinata ad ospitare una struttura di interesse comune multifunzionale ed interdisciplinare.

Saranno realizzati anche alloggi di edilizia sociale ed aree destinate a spazi pubblici collettivi, verde

pubblico e parcheggi.

Piena soddisfazione espressa dall’ Assessore all’Urbanistica Carmine Spina , che così ha commentato la sottoscrizione del documento: “Oggi è stato compiuto un altro passo significativo

verso la riqualificazione di un’area importante per il nostro territorio. Un’area che sarà restituita

alla cittadinanza e che vedrà uno sviluppo verso il fiume, altro elemento decisivo per la comunità.

Inoltre, in accordo con la Soprintendenza, siamo riusciti ad ottenere un’area coperta di circa

3.000,00 mq. che sarà messa a disposizione della Città, che è un esempio importante di

archeologia industriale. La nostra attenzione verso il territorio, in un’ottica di far coesistere lo

sviluppo della città con una nuova visione degli spazi, è massima ed inattaccabile”.

Positive anche le parole del

Sindaco Giuseppe Lanzara

:

“Con questo accordo abbiamo sancito la

più ampia collaborazione fra le parti interessate: il Comune, la Soprintendenza ed il settore

privato. La sintesi non è mai un lavoro semplice, eppure l’abbiamo raggiunta cercando di

individuare la strada più confacente per tutti, in primis per la nostra comunità che, sempre sulla

base della valorizzazione della memoria storica, potrà usufruire di spazi nuovi e vivibili, a

disposizione dei cittadini. Preservare il passato orientando lo sguardo al futuro è il nostro fine

principale ed anche questa azione, frutto di impegno dedizione al territorio ed analisi, lo

documenta con tutta la sua forza. Siamo solo all’inizio: con la Soprintendente Francesca Casule e

con tutti gli Uffici abbiamo rafforzato un rapporto che punta ad ampliare una collaborazione

ancora più fitta ed ancora più celere”.