FIORILLO & PARTNERS: “ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI PER IL SETTORE AGRICOLTURA”

Con un Decreto Legge di prossima emanazione il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova introdurrà un esonero contributivo totale per tutti i contributi dovuti dalle aziende agricole nel I° semestre 2020 in relazione ai propri dipendenti.

L’agevolazione si applicherà alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura ed ha come obiettivo principale il rilancio produttivo ed occupazionale; a tale scopo nel provvedimento saranno elencati i codici Ateco che individuano le attività beneficiarie dell’incentivo. L’incentivo consiste di un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e non comporta conseguenze alla carriera previdenziale dei lavoratori, per i quali non è prevista alcuna riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’INPS dietro presentazione di domanda da parte delle imprese, nei limiti delle risorse stanziate di circa 426 mln di Euro; se la domanda avrà esito favorevole, i contributi dei periodi retributivi dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 non saranno dovuti e quelli già versati possono essere compensati con i contributi dovuti sui periodi futuri dal datore di lavoro.

Le imprese che desiderassero prenotare l’istanza possono contattare i ns. uffici inviando una mail ad amministrazione@fiorilloepartners.it o rivolgendosi ai numeri telefonici 089/335720 – 0828/545436

