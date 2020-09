DATI CONFCOMMERCIO: AD AGOSTO SEGNO NEGATIVO PER ALBERGHI E RISTORANTI

Anche Agosto 2020, come era prevedibile, fa segnare un segno rosso nel fatturato delle aziende dei servizi, quelle che, in modo particolare, si occupano di accoglienza e di ristorazione. I numeri, questa volta, vengono forniti dalla Confcommercio che sottolinea il trend negativo in attesa di un miglioramento per l’ultimo periodo dell’anno. Ad agosto 2020, rispetto all’anno precedenti, il settore Alberghiero fa registrare -35% che rappresenta, comunque, un dato abbastanza positivo, considerata l’atmosfera che ha accompagnato l’inizio della stagione estive. Il settore della ristorazione, invece, registra -26% rispetto all’anno precedente, iniziando a cancellare i numeri, ancora peggiori, che si erano verificati a giugno ed a luglio. I numeri del settore ampio dell’accoglienza restano negativi rispetto al 2019 ma lasciano intravedere una lenta ripresa che è legata non solo alle disponibilità economiche degli utenti ma anche alle libertà di movimento, soprattutto per chi arriva dall’estero, ed al sentimento delle famiglie che restano poco propense alla spesa.

